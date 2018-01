Tracy está pronto para o título na Cart Paul Tracy tem 34 anos. Disputa a sua 12ª temporada completa na Cart. Neste período, já pilotou para quase todos os principais times da categoria - Penske, Newman-Haas, Green e Forsythe, sua equipe atual. Correu 209 GPs e venceu 26 deles, sete dos quais este ano. Mas jamais passou do terceiro lugar ao final dos campeonatos. Na madrugada deste domingo, no GP da Austrália, o canadense poderá tornar-se campeão da categoria. E de maneira antecipada. Tracy chegou à 18ª e penúltima etapa com 29 pontos de vantagem sobre Bruno Junqueira e, se ao fim do GP estiver pelo menos 23 pontos à frente do brasileiro, garante o título. "Nunca estive tão próximo, mas estou tentando controlar a ansiedade. Se não for agora, terei mais uma chance, na prova final??, disse o canadense, referindo-se à corrida de 2 de novembro, em Fontana. Ser campeão, além do óbvio valor da conquista, terá um sabor especial para Tracy, que durante anos foi considerado um piloto "vaca louca??. Rápido, mas inconstante e sem equilíbrio emocional. E pouco responsável, pelos inúmeros acidentes que causou. Tracy, porém, mostra um comportamento diferente em 2003. Quem diz isso é justamente Bruno Junqueira. ?O Paul tem demonstrado um grande poder de concentração. Corre pelo campeonato e não apenas pelas vitórias. Não tem arriscado nada de graça. É um piloto forte, difícil de derrotar.?? Bruno chegou à Austrália com 197 pontos, contra 226 de Tracy, e, mesmo com o adversário tendo a seu favor uma extensa combinação de resultados que lhe darão o título - se for primeiro ou segundo, por exemplo, o canadense define o campeonato independentemente da colocação de Bruno -, o brasileiro não se dá por vencido. "Nestes próximos dois finais de semana, tenho de fazer o melhor que puder e torcer contra o Tracy. Não será fácil superá-lo, mas ainda é possível e vou lutar até o fim por este título.?? O brasileiro ficou um pouco mais animado no primeiro treino classificatório realizado na madrugada desta sexta-feira, quando conseguiu a pole provisória - o grid será definido na madrugada deste sábado - enquanto Tracy sofreu com os problemas de seu carro. O GP da Austrália começa às 2h35 de domingo (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Rede TV!, qu também exibirá o videotape da corrida às 16 horas de domingo. Além de Bruno, três outros brasileiros correm em Surfer´s Paradise. Roberto Moreno, que volta a pilotar para a Herdez, Mário Haberfeld, da Conquest, e Gualter Salles, da Dale Coyne.