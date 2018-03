Tracy faz pole provisória na Cart O canadense Paul Tracy é o pole provisório do GP de Cleveland da Cart. Nesta quinta-feira, cravou o melhor tempo de 58s405. A prova, a 9ª do campeonato, será realizada na noite de sábado. Com o ponto ganho pela pole provisória, Tracy chegou a 100 na liderança da classificação. Patrick Carpentier foi o segundo no treino e Sebastien Bourdais, o terceiro. Os brasileiros tentarão recuperação na segunda sessão classificatória, nesta sexta-feira. No treino desta quinta, Bruno Junqueira foi o 11º colocado, Roberto Moreno, o 12º, Mário Haberfeld, o 16º, e Gualter Salles, o 19º. Na IRL, nesta sexta-feira acontece, no oval de Kansas, os primeiros treinos livres para a 8ª etapa do campeonato, marcada para domingo.