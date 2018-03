Tracy fica com a pole provisória no Canadá O canadense Paul Tracy corre em casa e começou bem o GP de Vancouver, 11ª etapa da Fórmula Cart. Nesta sexta-feira, o piloto da Forsythe fez a pole provisória, com 1min01s706. Em segundo ficou Bruno Junqueira, brasileiro da Newman-Haas, com 1min01s845. Roberto Moreno (Herdez) fez o sexto tempo. Mário Haberfeld (Conquest) ficou em 11.º e Gualter Salles (Dale Coyne), em 17.º O grid de largada vai ser definido neste sábado à tarde.