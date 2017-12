Tracy reassume liderança na Cart O canadense Paul Tracy, da Forsythe, conquistou tudo o que era possível no fim de semana em Mid-Ohio, 13ª etapa da competição. Foi o mais veloz na sexta-feira, estabeleceu a pole position sábado e neste domingo venceu. Resultado: voltou ao primeiro lugar, agora com 184 pontos. Foi a sexta vitória do canadense este ano. Bruno Junqueira, da Newman-Haas, apesar de não ter marcado pontos, manteve-se em segundo na classificação, com 164 pontos. Em segundo ficou outro canadense, Patrick Carpentier, companheiro de Tracy, e em terceiro, Ryan Hunter, da Johansson. O brasileiro Mario Haberfeld, da Conquest, foi o décimo. Guálter Salles, da Dayle Coyne, abandonou com problemas de motor, depois de estar em quarto, e Roberto Pupo Moreno, da Herdez, bateu.