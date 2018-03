Tracy vence em Toronto; Junqueira é 3º O canadense Paul Tracy, da equipe Forsythe, voltou a vencer hoje na temporada da Cart, ganhando de ponta a ponta a corrida nas ruas de Toronto. E manteve a liderança do campeonato. O mexicano Michel Jourdain Jr, no box, roubou o segundo de lugar de Bruno Junqueira no último pit stop. Em dez corridas já disputadas, Tracy venceu quatro e foi sete vezes ao pódio. Foi uma das vitórias mais tranquilas de Tracy que largou na pole e foi aumentando gradativamente sua vantagem para os demais pilotos, chegando a abrir quase meia volta sobre o segundo colocado. Entre os brasileiros, Roberto Moreno fez uma prova cautelosa e terminou em 6º. Já Mario Haberfeld e Alexandre Sperafico abandonaram depois de bater na 5ª volta. Sperafico correu pela primeira vez no lugar de Guálter Salles que está priorizando as corridas de Stock Car, no Brasil. Salles, entretanto, voltará na próxima corrida, em Vancouver. O único momento para uma reação de Jourdain e Junqueira aconteceu na volta 78 quando Jimmy Vasser bateu, obrigando os organizadores a dar bandeira amarela em toda a pista. Mesmo assim, na relargada, Tracy voltou a liderar e acabou a corrida com uma vantagem de mais de quatro segundos para o segundo colocado. A próxima etapa da temporada está marcada para Vancouver, também no Canadá, no próximo dia 27 de julho. Classificação da prova: 1º - Paul Tracy, Forsythe, 112 voltas; 2º - Michel Jourdain Jr., Rahal, a 4s533; 3º - Bruno Junqueira, Newman Haas, a 8s626; 4º - Sébastien Bourdais, Newman Haas, a 10s563; 5º - Oriol Servia, Patrick, a 11s324; 6º - Roberto Moreno, Herdez, a 14s301. Campeonato: 1º - Paul Tracy (Canadá), 139; 2º - Bruno Junqueira (Brasil), 124; 3º - Michel Jourdain (México), 113; 4º - Patrick Carpentier (Canadá), 88; 5º - Sébastien Bourdain (França), 86.