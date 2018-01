Trânsito terá esquema especial no GP Para que a diversão seja completa no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é fundamental atentar às dicas dos organizadores para evitar atrasos, contratempos e produtos confiscados na entrada do Autódromo de Interlagos. Cerca de 70 mil pessoas deverão acompanhar a etapa brasileira da temporada e portanto o trânsito vai merecer atenção redobrada. Como todos os anos, as pistas da Avenida Interlagos terão apenas sentido único (Aeroporto-Autódromo) na manhã do GP. Após o Grande Prêmio, haverá inversão da mão de direção para facilitar o escoamento dos veículos. O estacionamento deverá ser feito nos bolsões especialmente destinados ao público que acompanhará a corrida. A maior área para carros (capacidade de 16 mil) está à direita da Av. do Jangadeiro, com acesso pela Ponte do Jurubatuba, Av Interlagos e Praça Batista Coelho. Vários bolsões poderão ser encontrados ao longo das ruas à direita da Av. Interlagos, com acesso pela Ponte do Socorro e Av. Robert Kennedy (capacidade de 9 mil veículos). Outra opção para estacionar (3,5 mil carros) está no Shopping SP Market (Av. Nações Unidas 22.540), onde será cobrada a taxa de R$ 2,00 por veículo com ônibus circular entre o estacionamento e o autódromo. Motos (3 mil) deverão estacionar na Rua Trasybulo Pinheiro de Albuquerque. Também há a opção de ir a Interlagos por meio de transporte coletivo. A partir das 5 horas, ônibus sairão dos terminais de metrô Jabaquara e República. As viagens desde do Aeroporto de Congonhas começam às 6 horas. Volta - Após a corrida, os ônibus estarão estacionados em vários locais. Quem vai para o SP Market, deve usar os pontos de ônibus da Av. Jacinto Júlio (Portão G), Av. do Jangadeiro com Av. Senador Teotônio Vilela e Av.Antonio Barbosa da Silva Sandoval, próximo a Av. Interlagos. Quem vai para o Metrô República e Aeroporto de Congonhas deve recorrer aos pontos da Av. Jacinto Júlio e Av.Interlagos, próximo a Av. Rio Bonito. Finalmente, quem vai para o Metrô Jabaquara deve se deslocar para a Av. Feliciano Correia (Portão G) e Av. Antonio Barbosa da Silva Sandoval, próximo a Av. Rio Bonito. Dúvidas podem ser solucionadas no site www.cetsp.com.br. Dicas - Outras dicas devem ser observadas para maior conforto. Armas e objetos que possam causar ferimentos (como garrafas e mastros de bandeira) serão proibidos, assim como caixas de isopor. Para o calor, o ideal é levar um chapéu, roupas leves, protetor solar e consumir líquidos. Em caso de chuva e frio, um agasalho e uma capa de plástico podem ser muito úteis. Não é permitida a presença de menores de 5 anos.