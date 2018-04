Treino das 500 Milhas é interrompido por forte acidente

Um novo forte acidente voltou a atrapalhar a preparação dos pilotos da Fórmula Indy para a disputa das 500 Milhas de Indianápolis, neste domingo. Ed Carpenter acertou o muro com violência e capotou, paralisando a classificação. Foi o terceiro acidente do tipo em menos de uma semana.

Pole position nas últimas duas edições de Indianápolis, Carpenter perdeu o controle do carro, que acertou o muro, subiu e capotou. Apesar do acidente espetacular, o piloto deixou o carro sozinho e passa bem, de acordo com a organização da Indy. Ele já passou por exames médicos e foi liberado para voltar à pista.

A classificação, contudo, foi interrompida logo após o acidente por conta dos detritos na pista e dos danos causados ao muro de proteção. Não há previsão para o retorno das atividades. O neozelandês Scott Dixon lidera a classificação até agora. Carpenter ocupava a terceira colocação.

O treino classificatório teve início no sábado, mas a forte chuva acabou paralisando as ações. Os pilotos voltaram à pista neste domingo até que Carpenter se acidentou. A previsão do tempo, contudo, indica boa chance de chuva novamente nesta tarde.

O acidente deste domingo é o terceiro na Indy em menos de uma semana. Na quarta, o brasileiro Hélio Castroneves acertou o muro e "decolou". De ponta cabeça, ficou praticamente na vertical. O piloto não sofreu nenhuma lesão. Um dia depois, foi a vez de Josef Newgarden sofreu acidente muito parecido. Ele também "decolou" e capotou o carro ao acertar a proteção. Também passa bem.