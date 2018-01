Treino do grid da IRL neste sábado O treino classificatório da 11.ª etapa da IRL, em Michigan, nos Estados Unidos, será neste sábado, às 18h45 de Brasília. A largada para as 200 voltas será neste domingo, às 16h15, ao vivo pelo Bandsports. Nesta sexta-feira, o brasileiro Tony Kanaan, da Andretti-Green, atual campeão, aproveitou a folga para sessão de autógrafos de seu principal patrocinador - a 7 Eleven. Vice-campeão em Michigan em 2004, Kanaan está otimista. "No ano passado tive o maior domínio de voltas e meu carro tem um ótimo acerto neste circuito", disse o piloto, que liderou 183 de 200 voltas. O campeão foi Buddy Rice. Outro brasileiro na disputa - e também um dos favoritos - é Hélio Castroneves, da Penske, que terminou apenas em 16.º no domingo passado, em Milwaukee, porque foi prejudicado com uma batida de seu companheiro de equipe, o norte-americano Sam Hornish Jr.