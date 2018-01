Treino é decisivo na Stock Car Os 39 pilotos da Stock Car, que definem, neste sábado à tarde, o grid para a quarta etapa, em Interlagos, têm uma certeza: conquistar um boa posição de largada é um passo gigante para a vitória. É o que mostram os números. Desde 2001, quando a categoria passou a utilizar os motores V8, 88% dos vencedores saíram nas duas primeiras filas. Foram realizadas 51 provas nestes pouco mais de quatro anos e em apenas seis delas o ganhador largou da terceira fila para trás. "O treino classificatório é 90% na Stock Car??, considera o atual campeão, o paulista Giuliano Losacco (Medley/A. Mattheis). Saindo na pole, 17 pilotos venceram corridas desde 2001, um índice de 33%. Em 58% das ocasiões (30 vezes), a vitória ficou com um piloto que alinhou na primeira fila do grid. Um alento para quem não conseguir uma boa posição de largada: a última vez que um piloto saiu bem atrás e recebeu a bandeirada em primeiro foi justamente em Interlagos. Há um ano, Cacá Bueno, hoje na Action Power, partiu do 15º lugar no grid para a vitória. Cacá lidera a atual temporada com 70 pontos. Losacco tem 34.