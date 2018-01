Treino em Miami dá início a IndyCar Um treino coletivo no circuito oval de Homestead, em Miami (Flórida), deu início à temporada da IRL, que passa a se chamar nesta temporada IndyCar. Seis equipes participaram dos primeiros testes com os carros novos na quarta-feira e nesta quinta-feira, com seqüência nesta sexta. O campeonato terá 16 corridas, uma delas no Japão - a primeira internacional da categoria. O anúncio do novo nome, na terça-feira, foi do organizador Tony George. O título já pertenceu à Cart, da qual a IRL - Indy Racing League - é dissidência. A surpresa dos primeiros dias de treino foi o bom desempenho dos carros que usam motores Honda, estreantes: os Dallara-Honda da equipe Rahal, que tem o sueco Kenny Brack como piloto, e da equipe Andretti/Green, pilotados por Michael Andretti, Dario Franchitti e Tony Kanaan. Com Toyota, treinaram Felipe Giaffone, pela Hollywood Mo Nunn, Hélio Castroneves, pela Penske, e Al Unser Jr., da equipe Kelley. Os representantes da GM com motores Chevy foram Sam Hornish Jr., da Panther, e os corredores da Menards, Jacques Lazier e Vitor Meira. Não houve cronometragem oficial, mas os carros da Honda foram mais rápidos que os da Toyota e da GM no circuito oval de 1,5 milha (2,4 quilômetros) de Homestead, que terá a etapa de abertura em 2 de março.