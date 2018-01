Treino evidencia equilíbrio da F-1 A primeira sessão de classificação, disputada neste sábado no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, demonstrou que as diferenças de desempenho entre Renault, McLaren, BAR e Toyota são muito pequenas, na véspera da disputa da quarta etapa do Mundial. Na Austrália, Malásia e depois em Bahrein, vários pilotos afirmaram que a hora da verdade da Fórmula 1 seria o início da fase européia da temporada. O GP de San Marino, neste domingo, é o primeiro dessa série. "As vitórias ficarão mais difíceis para nós", disse o líder do campeonato, Fernando Alonso, da Renault. Kimi Raikkonen, da McLaren, registrou o melhor tempo neste sábado, 1min19s886, média de 222,3 km/h, para os 4.933 metros da pista. A primeira classificação é o único instante que os pilotos podem exigir tudo do carro porque estão com gasolina apenas para aquela volta. Trata-se um reflexo razoalvelmente preciso da velocidade de cada um, piloto e equipamento. Alonso ficou a apenas 3 milésimos de segundo de Raikkonen, com 1min19s889. O finlandês que na sexta-feira reclamou, de novo, de que o modelo MP4/20 não é rápido na classificação desta vez falou que as mudanças aerodinâmicas realizadas o tornaram mais veloz. "Não estou certo, porém, de que poderei acompanhar o ritmo da Renault e da Ferrari ao longo das 62 voltas da corrida", comentou Raikkonen. Curiosamente ele sempre afirmou que durante a prova o MP4/20 é tão eficiente quanto o R25 da Renault. "Estabelecer um tempo apenas três décimos pior que o melhor atesta o quanto foi válido nosso trabalho nas últimas três semanas", falou, ontem, Michael Schumacher. O piloto da Ferrari registrou 1min20s260. Já Rubens Barrichello, seu companheiro, não foi além da 11.ª colocação, com 1min20s892. "Na hora que colocamos pneus novos, para a classificação, meu carro perdeu o bom equilíbrio que tinha na sessão da manhã, com pneus usados. Acho que dá para recuperar algumas posições na tomada de tempo de amanhã (24)", disse Rubinho. A segunda sessão classificatória será disputada neste domingo das 5 às 6 horas, horário de Brasília. Já Felipe Massa, da Sauber, conseguiu um ótimo sétimo tempo, 1min20s593. "A equipe descobriu nos últimos testes em túnel de vento alguns componentes, como toda a carenagem do motor mais baixa, que sugeriam melhorar o C24. Trouxemos para cá, mesmo sem testar. Funcionou mesmo." A Sauber não deverá correr com motor Ferrari em 2006. O time italiano anunciou, ontem, que a Red Bull usará seus novos motores, V-8 de 2,4 litros. A Sauber deve passar a competir com motor BMW.