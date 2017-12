Treinos da Stock Car começam amanhã Os primeiros treinos livres para a penúltima etapa do Brasileiro de Stock Car acontecem nesta sexta-feira no autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Para os pilotos, mais do que em outras pistas, no travado circuito paranaense conseguir rapidamente um bom acerto dos carros é essencial, pois aumenta as chances de obter a pole na sessão que definirá o grid da prova de domingo.