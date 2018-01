Treinos em Homestead abrem temporada da IRL A temporada 2006 da Indy Racing League (IRL) começa nesta sexta-feira, primeiro dia de treinos em Homestead, Miami, com duas sessões livres de treinos. Domingo, a primeira etapa do campeonato será disputada a partir das 17h30 (de Brasília), em 200 voltas (482,7 km), com transmissão da Band. Além das mudanças técnicas, a Indy terá outra novidade: um novo combustível - mistura de metanol com etanol. ?O etanol vai ser o combustível definitivo da IRL a partir do ano que vem. É mais seguro e eficiente?, disse Tony Kanaan, logo depois de reunião com os engenheiros da Andretti Green. O metanol foi adotado na Indy na metade dos anos 60. Depois de mais de 40 anos, é a primeira vez que a categoria muda de combustível. Este ano, os carros correrão com uma mistura de metanol (90%) e etanol (10%) para impulsionar os motores de 3.0 litros. Será uma fase de transição. No ano que vem, só o etanol (produzido a partir da cana de açúcar, milho, sorgo e celulose) estará nos tanques dos carros. A Indy vem este ano com um único motor para todas as equipes - o Honda HI6R V8 -, sem controle de tração e sem segredos na hora de estabelecer a mistura ideal de combustível. Com mais liberdade na aerodinâmica, os carros foram mais velozes do que no ano passado durante os últimos testes em Homestead. A marca da pole de 2005 - 346,120 km/h, de Tomas Scheckter - foi facilmente superada nos testes do mês passado, quando o inglês Dan Wheldon cravou 350,964 km/h. Wheldon, campeão do ano passado, deixou a Andretti Green e transferiu-se para a Chip Ganassi. E a Penske, nos testes de inverno, recuperou-se e voltou a se destacar entre as favoritas. ?Vai ser um ano bem diferente. Ainda estamos sentindo a troca de motor (de Toyota para Honda) nos traçados mistos. Mas estamos bem nos ovais. Acho que estaremos entre os primeiros?, disse no começo da semana o piloto Hélio Castro Neves, que corre pela Penske ao lado do americano Sam Hornish Jr. A Andretti Green continuará sendo a única equipe com quatro carros: Tony Kanaan, Dario Franchitti, Bryan Herta e o estreante Marco Andretti, que substitui Dan Wheldon. Tony explica que a Andretti, bicampeã de construtores, terá de trabalhar duro para acompanhar a Penske e Chip Ganassi. A Chip terá uma dupla muito rápida: o neozelandês Scott Dixon e o inglês Dan Wheldon. Nesta quinta, Kanaan e Helinho passaram o dia no autódromo de Homestead acompanhando o set up final dos seus carros. O primeiro treino começa às 12h30 (de Brasília). O automobilismo brasileiro será representando ainda na Indy Racing League por Vitor Meira, que deixou a Rahal Letterman Racing e foi para a Panther. E Felipe Giaffone, que voltou à IRL para defender a A. J. Foyt.