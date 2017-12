Treinos livres da Stock Car começam sexta em Interlagos

Os treinos livres para a quarta etapa da Stock Car começam nesta sexta-feira, a partir das 10 horas. A prova será domingo, às 13 horas, com transmissão ao vivo pela SporTV. Nesta quinta, já era possível sentir o clima, em meio a montagem de boxes e de carros. Nesta quinta, também era possível ver, pelos boxes das equipes, alguns dos pilotos que circulavam por Interlagos, como Rodrigo Sperafico (Biosintética), Ricardo Zonta (L&M Racing), Tarso Marques (Terra), Ingo Hoffmann (AMG), Daniel Serra (Red Bull), Felipe Maluhy (Terra) e Marquinhos Gomes (Medley). Líder da categoria com 40 pontos, Thiago Camilo também deu uma passada pelos boxes. O piloto da Texaco Vogel passou nesta quinta por consulta médica e deve disputar a quarta etapa se estiver se sentindo bem - ele estava com caxumba. "A chance de eu participar é de 90%. Todos os médicos que consultei acham que não terei problemas, pois a doença já está na fase final", disse Thiago. Camilo já adiantou que correrá nos treinos livres. "Amanhã [sexta] vou treinar de qualquer jeito para ver se sinto alguma coisa. Talvez eu não ande no primeiro teste, mas vou entrar na metade do segundo." Os ingressos para a quarta etapa da Stock estão à venda por R$ 25, e a lista dos postos de venda estão no site da TicketMaster