Treinos livres da Stock Car no Sul Pela primeira vez, os motores da Stock Car V8 roncarão no novo autódromo do País, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, na oitava etapa da categoria, com largada domingo, às 13 horas (transmissão ao vivo do SporTV). Nesta sexta, os treinos livres começam às 8 horas. A definição do grid de largada será neste sábado, às 12h15. Os carros que tiverem melhor acerto de suspensão e amortecedores para a pista devem sair na frente. Cacá Bueno lidera a competição com 121 pontos, seguido de Hoover Orsi, com 82 e Giuliano Losacco, com 71.