Treinos livres do GP da China sugerem a existência de muitos candidatos à pole e à vitória

XANGAI - A definição de Mark Webber, da Red Bull, para os dois primeiros treinos livres do GP da China, nesta sexta, resumiu com precisão o que se viu: "Há muitos carros rápidos". Felipe Massa, da Ferrari, estabeleceu o melhor tempo do dia, com a marca da tarde, 1min35s340, à média de 205,8 km/h para os 5.451 metros do belo traçado do Autódromo Internacional de Xangai.

Mas o próprio Webber, em quinto, ficou a 752 milésimos de Massa. Nesse intervalo estão Kimi Raikkonen, da Lotus, em segundo, a 152 milésimos, Fernando Alonso, Ferrari, terceiro, a 415, e Nico Rosberg, Mercedes, quarto, a 479. Há dois outros pilotos potencialmente capazes de na próxima madrugada, a partir das 3 horas, horário de Brasília, conquistar a pole position da terceira etapa do calendário: Lewis Hamilton, da Mercedes, e o tricampeão e líder do campeonato, Sebastian Vettel, da Red Bull.

O desafio proposto pela Pirelli, todos viram, é grande: "Administrar o uso dos pneus não está fácil", disse Vettel. "Os macios te dão boa velocidade, mas depois de 5 ou 6 voltas, ao menos pelo que vimos hoje, precisarão ser substituídos. Já os médios são bem mais duráveis." Como a corrida terá 56 voltas, assim o mais esperado é que a prova tenha três pit stops. Mas a luta inicial é por uma melhor colocação no grid, ainda importante na obtenção de um bom resultado domingo. Massa se impressionou com o comportamento do modelo F138 equipado com os pneus macios. "Melhoramos bem mais do que pensava."

LOTUS

A Lotus parece ter voltado à forma de Melbourne, quando venceu com Raikkonen. Nesta sexta, o finlandês fez o segundo tempo, 1min35s492. "Não sabemos ainda onde estamos aqui na China, mas com certeza não será como na Malásia. Lá nós perdemos no acerto de sexta-feira para sábado. Aqui, penso que estamos junto dos mais rápidos, mas é preciso esperar", comentou Raikkonen. Na etapa de Sepang, na Malásia, ele largou em décimo e chegou em sétimo, 48 segundos atrás do vencedor, Vettel, enquanto na Austrália Raikkonen ganhou com uma vantagem de 5 segundos para Alonso.

FERRARI

Para o espanhol, os treinos livres não deixaram dúvida: "Será outro GP em que deveremos estudar uma estratégia baseada no desgaste dos pneus, elevado aqui". Como Massa, Alonso está satisfeito com o rendimento da Ferrari. "Neste sábado vamos testar mais novos componentes." O assoalho de um monoposto de Fórmula 1 representa o componente onde mais se ganha pressão aerodinâmica. O grupo coordenado pelo diretor técnico Pat Fry levou para Xangai um pacote que inclui assoalho, aerofólio dianteiro e defletores novos para o F138 da Ferrari. São mudanças importantes.

A Mercedes conseguiu sua única vitória em 2012 no GP da China, com Nico Rosberg. Em Xangai, o alemão e seu companheiro, Lewis Hamilton, estiveram sempre entre os mais velozes. "Nosso ritmo numa volta lançada é muito bom, sinto-me à vontade no carro. Mas precisamos trabalhar para a corrida, nosso desgaste de pneus é bastante grande", explicou Rosberg. Já Hamilton não se sentiu tão bem no carro ainda, o que explica o sétimo tempo do dia.

"A diferença para os mais rápidos incomoda um pouco", comentou Vettel. Sua marca, 1min36s791, o deixou a 1 segundo e 451 milésimos de Felipe Massa. Mas trata-se de um treino livre e as condições exatas de cada concorrente são desconhecidas. "O importante é sabemos onde mexer para melhorar o carro." A Red Bull não tem histórico de impressionar já na sexta-feira, pois em geral nunca seus pilotos estão com menos de 60 kg de gasolina no tanque. O mesmo não se pode dizer de seus concorrentes.

MASSA

Massa, por exemplo, admitiu que tinha "um pouco menos" de combustível. Portanto, não será surpresa se neste sábado Vettel e Webber aparecerem entre os primeiros. Uma coisa é certa: Ferrari, Lotus e Mercedes devem ser concorrentes duros desta vez para os dois e a degradação rápida dos pneus moles transformará as 56 voltas da prova numa partida de xadrez. "A estratégia será decisiva", prevê Alonso.

TREINO

O próximo treino da Fórmula 1 em Xangai será à meia noite desta sexta, 11 horas de sábado na China. A temperatura variou de 18 a 22 graus na sessão da tarde. Está bem mais quente que em 2012.