Treinos para MotoGP começam amanhã O italiano Valentino Rossi (Honda) tentará, domingo, na etapa de Le Mans do Mundial de MotoGP, apagar a má impressão deixada por sua vitória em 2002 nas 500 cc, quando, com ajuda da chuva, conseguiu que a prova fosse interrompida na 21.ª de 28 voltas, logo após ter assumido a liderança, ao ultrapassar o então companheiro Tohru Ukawa. Rossi lidera a classificação, com 70 pontos. O brasileiro Alexandre Barros (Yamaha) é 5.º (30). Os treinos começam amanhã.