Treinos para última prova da IRL serão neste sábado Os treinos para última das 14 etapas da IRL terão início neste sábado em Chicago, nos Estados Unidos. A corrida terá largada domingo, às 14h30, com transmissão ao vivo pela BandSports. Quatro pilotos disputam o título do campeonato. O brasileiro Hélio Castroneves é o líder com 441 pontos, seguido do norte-americano Sam Hornish Jr (440), o britânico Dan Wheldon (422) e o neozelandês Scott Dixon (440).