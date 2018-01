Troca acirra guerra dos pneus na F-1 Com o anúncio da McLaren de que usará Michelin na temporada 2002, a "guerra dos pneus" será ainda mais intensa que neste ano. Desde 1998 o time da Mercedes competia com a Bridgestone. A maior atenção dos japoneses à Ferrari poderia estar relacionada à mudança. Williams e McLaren dividirão, agora, os interesses da empresa francesa. McLaren, Williams, Renault, Jaguar, Toyota, Prost e Minardi. Essas são as equipes que irão disputar o Mundial que começa dia 3 de março, na Austrália, com Michelin. Já Ferrari, Jordan, BAR, Sauber e Arrows usarão Bridgestone. Ao optar pela Michelin, a McLaren deu carta branca para que a marca japonesa concentre de vez o desenvolvimento de seus pneus na Ferrari. Já a Michelin terá de administrar a conhecida ciumeira gerada quando um fornecedor de pneus atende a duas equipes de ponta, como agora a Williams e a McLaren. Além disso, o projeto do carro da McLaren está pronto e foi concebido para as características dos pneus Bridgestone e não Michelin.