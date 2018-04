Troféus do GP do Brasil de Fórmula 1 terão pedras de uma jazida do pré-sal

SÃO PAULO - Os troféus que serão entregues na próxima semana aos três primeiros colocados do GP do Brasil de Fórmula 1 têm incrustada uma rocha de uma jazida do pré-sal, informou a Petrobras. As rochas, com uma idade estimada de 120 milhões de anos, foram extraídas pela companhia petrolífera de um reservatório de petróleo no litoral atlântico, a uma profundidade de aproximadamente cinco mil metros abaixo do nível do mar.

Os troféus foram criados pelo artista plástico brasileiro Paulo Soláriz e levam a predominância da cor prateada, com detalhes em preto e dourado também.

O GP do Brasil será dia 27 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A corrida fechará a temporada de 2011 da Fórmula 1, já vencida pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull.