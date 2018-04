Troféus do GP do Brasil ficarão expostos em São Paulo, Rio e Brasília

SÃO PAULO - Desde terça-feira, 15, os troféus do GP do Brasil de Fórmula 1 ficarão expostos em três capitais brasileiras: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As peças, esculpidas pelo artista plástico Paulo Soláriz, foram feitas com rochas de jazidas do pré-sal retiradas da Baía de Santos.

Quatro froféus serão entregues no GP do Brasil, marcado para o dia 27 de novembro, em Interlagos, São Paulo. Os três pilotos que primeiro cruzarem a linha de chegada ganharão o seu e mais o dirigente da escuderia vencedora da prova. As réplicas das taças ficarão expostas até a véspera da corrida.

Veja os locais de exposição dos troféus:

Em São Paulo - Shopping Eldorado e Aeroporto de Congonhas

No Rio de Janeiro - New York City Center

Em Brasília - Aeroporto Juscelino Kubitschek