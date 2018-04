Troy Corser é o mais rápido no treino das Superbikes

O piloto australiano Troy Corser, da Yamaha, fez o melhor tempo na sessão de treinos da categoria Superbikes realizada nesta quinta-feira no circuito de Losail, no Catar, como preparação para a temporada de 2008. Corser, campeão da categoria em 2005, fez uma marca de 1min58s6, à frente do japonês Noriyuki Haga, vice este ano (1min59s2), e do também australiano Troy Bayliss, com uma marca de 1min59s5 com sua Ducati. Classificação oficial dos treinamentos: 1.º Troy Corser (AUS/Yamaha) - 1min58s6 2.º Noriyuki Haga (JAP/Yamaha) - 1min59s2 3.º Troy Bayliss (AUS/Ducati) - 1min59s5 4.º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 1min59s5 5.º Fonsi G. Nieto (ESP/Suzuki) - 1min59s6