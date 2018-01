Truck: Djalma Fogaça larga na pole A Ford faz a dobradinha na primeira fila da quinta etapa da Fórmula Truck, em Londrina, no Paraná, neste domingo, às 14h, com RedeTV!. Djalma Fogaça, o "Caipira Voador", fez neste sábado a melhor volta em 1min40s025 e larga na pole, seguido de Leandro Totti (1min40s277) e Vignaldo Fizio, da Mercedes (1min40s519). "Desde 2001 os caminhões da Ford largam na pole neste autódromo. Nós nos adaptamos muito bem em Londrina. O mais importante hoje foi o trabalho de equipe. Mas temos de fazer alguns ajustes para a corrida", disse Fogaça, do grupo de pilotos que foram caminhoneiros "de verdade".