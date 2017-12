Trulli domina treinos; Rubinho é 5º O italiano Jarno Trulli (Renault) se transformou na maior surpresa do dia e dominou os treinos classificatórios para o GP da Hungria, realizados nesta sexta-feira no circuito da Hungaroring, em Budapeste. Com o tempo de 1min22s358, o piloto da Renault foi o mais rápido e será o último a entrar na pista no sábado, quando será definido o grid de largada. Ralf Schumacher (Williams) foi o segundo e o australiano Mark Webber (Jaguar) o terceiro. Rubens Barrichello fechou o treino na quinta posição e seu companheiro de equipe, Michael Schumacher, foi apenas o nono. Cristiano da Matta (Toyota) teve problemas e terminou a sessão em último. O treino que vai definir o grid está previsto para as 9 horas ( de Brasília), neste sábado. Veja o resultado do treino classificatório desta sexta na Hungria. 1 - Jarno Trulli (ITA/Renault) 1:22.358 2 - Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1:22.413 3 - Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth) 1:22.625 4 - David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes) 1:22.786 5 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:22.892 6 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:22.953 7 - Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:22.986 8 - Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:23.305 9 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:23.430 10 - Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Petronas) 1:23.482 11 - Heinz-Harald Frentzen (ALE/Sauber-Petronas) 1:23.660 12 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:23.695 13 - Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:24.313 14 - Jacques Villeneuve (CAN/BAR-Honda) 1:24.333 15 - Justin Wilson (ING/Jaguar-Cosworth) 1:24.343 16 - Giancarlo Fisichella (ITA/Jordan) 1:24.725 17 - Ralph Firman (ING/Jordan) 1:25.223 18 - Jos Verstappen (HOL/Minardi) 1:26.052 19 - Nicolas Kiesa (DIN/Minardi) 1:27.023 20 - Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) 1:55.138