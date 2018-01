Trulli é o mais rápido em Barcelona Enquanto a Ferrari trabalhará em Mugello, a maioria dos outros times irá testar no Circuito da Catalunha, na Espanha. Renault, Arrows e Jordan já treinam em Barcelona desde segunda-feira. Nesta terça-feira, o italiano Jarno Trulli, provavelmente o piloto mais veloz da Fórmula 1 atualmente, à exceção de Schumacher, conseguiu um tempo que atesta a evolução da Renault, ex-Benetton. Na melhor das suas 78 voltas, ele fez 1m17s763. Ainda que não seja referência perfeita, por causa das condições mais favoráveis desta terça-feira, como a temperatura mais baixa e o asfalto bem mais emborrachado, a marca de Trulli é melhor que a da pole position do GP da Espanha do ano passado, obtida por Schumacher, nesse traçado, com 1m18s201. O brasileiro Enrique Bernoldi, com a nova Arrows A23, equipada com o mesmo motor Ford da Jaguar, ficou em segundo lugar, com 1m19s809. A boa notícia é que ele completou 61 voltas na pista. Tudo o que ele dera até então fora apenas 16. Bernoldi não tinha a configuração de classificação, como Trulli. Depois veio a dupla da Jordan, Giancarlo Fisichella, com 1m20s541 (38 voltas), e Takuma Sato, com 1m21s556 (23 voltas).