Trulli é o mais rápido em Mônaco No segundo treino livre deste sábado, em Mônaco, o italiano Jarno Trulli, da Renault, surpreendeu e ficou com o melhor tempo: 1m17s429. O segundo colocado foi o escocês David Coulthard, da McLaren, com 1m17s506. Depois veio a dupla da Williams, com Montoya em terceiro (1m17s665) e Ralf Schumacher em quarto (1m17s713). O brasileiro Rubens Barrichello ficou em quinto lugar, com 1m18s309, e o líder do Mundial de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, foi o sexto (1m18s471). O treino que define o grid de largada do GP de Mônaco de F1 acontece logo mais, a partir das 8 horas (horário de Brasília). Confira os tempos do segundo treino livre deste sábado: 1º Jarno Trulli (Renault) - 1m17s429 2º David Coulthard (McLaren) - 1m17s506 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m17s665 4º Ralf Schumacher (Williams) - 1m17s713 5º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m18s309 6º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m18s471 7º Jenson Button (Renault) - 1m18s693 8º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m18s895 9º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - 1m19s133 10º Felippe Massa (Sauber) - 1m19s146 11º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m19s185 12º Olivier Panis (BAR) - 1m19s384 13º Mika Salo (Toyota) - 1m19s430 14º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m19s627 15º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m19s988 16º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m20s306 17º Allan McNish (Toyota) - 1m20s374 18º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m20s577 19º Takuma Sato (Jordan) - 1m20s853 20º Mark Webber (Minardi) - 1m20s983 21º Alex Joong (Minardi) - 1m21s603 22º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m21s739