Trulli é o mais rápido nos treinos livres O piloto italiano Jarno Trulli, da Renault, fez o melhor tempo dos treinos livres desta quinta-feira, em Suzuka, para o GP do Japão, que será disputado na madrugada de domingo. Trulli fez a melhor volta em 1min30s727, com a média de 230,419 km/h. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, ficou em segundo (1min31s009), seguido pelo escocês David Coulthard (1min31s019), da McLaren. O brasileiro Rubens Barrichello obteve o quarto lugar, com 1min31s217. O finlandês Kimi Raikkonen, companheiro de Coulthard, terminou o treino em sexto lugar (1min31s303), atrás do espanhol Fernando Alonso, da Renault (1min31s276). Apenas Schumacher e Raikkonen lutam pelo título. O alemão fica com o título se terminar em oitavo lugar, o que lhe garantirá um ponto. O finlandês precisa vencer a prova e torcer para que o rival não marque nenhum ponto. Confira os tempos do primeiro treino livre em Suzuka: 1) Jarno Trulli (Renault) - 1min30s727 2) Michael Schumacher (Ferrari) - 1min31s009 3) David Coulthard (McLaren) - 1min31s019 4) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1min31s217 5) Fernando Alonso (Renault) - 1min31s276 6) Kimi Raikkonen (McLaren) - 1min31s303 7) Juan Pablo Montoya (Williams) - 1min31s654 8) Mark Webber (Jaguar) - 1min31s977 9) Olivier Panis (Toyota) - 1min32s011 10) Cristiano Da Matta (Toyota) - 1min32s133 11) Ralf Schumacher (Williams) - 1min32s208 12) Takuma Sato (BAR) - 1min32s295 13) Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1min32s422 14) Nick Heidfeld (Sauber) - 1min32s694 15) Justin Wilson (Jaguar) - 1min32s735 16) Ralph Firman (Jordan) - 1min33s306 17) Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1min33s956 18) Jenson Button (BAR) - 1min34s445 19) Jos Verstappen (Minardi) - 1min35s180 20) Nicolas Kiesa (Minardi) - 1min35s900