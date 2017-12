Trulli é o melhor nos testes da F1 O italiano Jarno Trulli, da Jordan, fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos que algumas equipes da Fórmula 1 estão fazendo em Silverstone, na Inglaterra. Em 61 voltas, ele fez a marca de 1m23s139. Os pilotos de testes da McLaren, Darren Turner, e o da Williams, Marc Gene, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O único brasileiro que participou do treino desta terça-feira foi Ricardo Zonta, que é o piloto de testes da Jordan e ficou em quarto lugar, com o tempo de 1m24s342. Confira a classificação do treino: 1º Jarno Trulli (Jordan) - 1m23s139 2º Darren Turner (McLaren) - 1m24s092 3º Marc Gene (Williams) - 1m24s265 4º Ricardo Zonta (Jordan) - 1m24s342 5º Luca Badoer (Ferrari) - 1m24s401 6º Jenson Button (Benetton) - 1m24s573 7º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m24s866 8º Johnny Herbert (Arrows) - 1m25s029 9º Mark Webber (Benetton) - 1m25s253 10º Andre Lotterer (Jaguar) - 1m25s254 11º Patrick Lemarie (BAR) - 1m25s494 12º Stephane Sarrazin (Prost) - 1m26s460 13º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m27s021