Trulli é pole no GP dos Estados Unidos O piloto italiano Jarno Trulli, da Toyota, é o pole position do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, que será disputado neste domingo. Ele cravou o melhor tempo e ficou na expectativa até a última tomada de tempo, quando Kimi Raikkonen, da McLaren, conseguiu ser mais rápido nas primeiras parciais, mas foi mais lento justo na última, e ficou com a segunda posição. A equipe Ferrari teve um desempenho razoável, com o alemão Michael Schumacher em quinto e o brasileiro Rubens Barrichello em sétimo. Os outros brasileiros ficaram mais atrás: Felipe Massa, da Sauber, larga em décimo e Ricardo Zonta, da Toyota (que substitui Ralf Schumacher) é o 13.º colocado. Michelin - A polêmica envolvendo os pneus da empresa francesa continua. Esta já recomendou às suas sete equipes para que utilizem os pneus com pressão máxima para evitar estouros e rasgos e pretende forçar uma troca em todos os carros para a corrida com os pneus que está trazendo de avião. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) já avisou que isso pode infringir o regulamento e aguarda para decidir o que fazer. Confira abaixo os tempos e as posições do grid de largada: 1.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min10s625; 2.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren), 1min10s694; 3.º - Jenson Button (ING/BAR), 1min11s277; 4.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min11s290; 5.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari), 1min11s369; 6.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min11s380; 7.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari), 1min11s431; 8.º - Takuma Sato (JAP/BAR), 1min11s497; 9.º - Mark Webber (AUS/Williams), 1min11s527; 10.º - Felipe Massa (BRA/Sauber), 1min11s555; 11.º - Juan Pablo Montoya (COL/Williams), 1min11s681; 12.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber), 1min11s691; 13.º - Ricardo Zonta (BRA/Toyota), 1min11s754; 14.º - Cristian Klien (AUT/Red Bull), 1min12s132; 15.º - Nick Heidfeld (ALE/Williams), 1min12s430; 16.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min12s682; 17.º - Tiago Monteiro(POR/Jordan), 1min13s462; 18.º - Chrystijan Albers (HOL/Minardi), 1min13s632; 19.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan), 1min13s776; 20.º - Patrick Friesacher (AUT/Minardi), 1min14s494. Em negrito os pilotos brasileiros.