Trulli lidera primeira sessão de treinos na Bélgica

SPA - O italiano Jarno Trulli, da Toyota, foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos para o GP da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps. Em sua melhor volta, ele cravou 1min49s675. Assim, foi o único piloto que conseguiu completar uma volta em menos de 1min50, em um treino marcado pela instabilidade no tempo, uma das marcas das provas na Bélgica.

Veja também:

Barrichello quer continuar na F-1

Alonso esbanja confiança no 3.º título

Hamilton faz melhor tempo dos treinos livres

F-1: classificação do Mundial

Confira o calendário da temporada

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

O inglês Jenson Button, da Brawn GP, terminou a atividade em segundo lugar, com 1min50s283. O líder do Mundial de F-1 prometeu ser mais agressivo na Bélgica e pode ter dado o primeiro passo nesta sexta-feira. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, terminou a atividade em terceiro lugar, com 1min50s368.

O brasileiro Rubens Barrichello, que voltou a sonhar com o título da Fórmula 1 depois de vencer o GP da Europa, ficou na sexta colocação, com 1min52s321. Sébastien Buemi e Jaime Alguersuari ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente, mostrando a boa adaptação dos carros da Toro Rosso ao circuito de Spa-Francorchamps.

A chuva que atingiu o circuito belga no meio da sessão atrapalhou o registro de tempo de dez pilotos. Apenas metade do grid deu voltas com pista seca. Assim, a diferença do 10.º colocado (Luca Badoer) para o 11.º (Giancarlo Fisichella) foi de quase 9 segundos.

Sebastien Vettel, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da McLaren não completaram voltas no circuito belga. O piloto alemão tem apenas dois motores para utilizar até o final da temporada e, por isso, preferiu não se arriscar. Já o inglês entrou quatro vezes na pista, mas não registrou tempo.

Os pilotos voltam ao circuito de Spa-Francorchamps às 9 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, para a segunda sessão de treinos livres.