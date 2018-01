Trulli surpreende em treino livre Depois de fazer o melhor tempo na primeira sessão, o piloto alemão Michael Schumacher caiu muito de produção e fechou a quinta-feira com o 11º tempo, nos treinos livres para o GP de Mônaco. A surpresa ficou por conta do italiano Jarno Trulli (Renault), que marcou o melhor tempo dia. Na sua melhor passagem, o italiano registrou 1:18.915. O escocês Allan MacNish, da Toyota, também surpreendeu e marcou o segundo tempo do dia, com 1:19.361. David Coulthard (McLaren) foi o terceiro - 1:19.597. Rubens Barrichello, que havia conseguido a quarta melhor marca na primeira sessão também teve um desempenho ruim na segunda e caiu para o sétimo lugar. Veja os tempos desta sexta-feira em Mônaco: 1. Jarno Trulli (ITA) Renault 1:18,915 minutos 2. Allan McNish (ESC) Toyota 1:19,361 3. David Coulthard (ESC) McLaren 1:19.597 4. Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:19,680 5. Mika Salo (FIN) Toyota 1:19,815 6. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:19,937 7. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:19,945 8. Mark Webber (AUS) Minardi 1:20,028 9. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:20,264 10. Jenson Button (ING) Renault 1:20,375 11. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:20,404 12. Olivier Panis (FRA) BAR 1:20,887 13. Heinz-Harald Frentzen (ALE) Arrows 1:21,005 14. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:21,086 15. Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:21,638 16. Felipe Massa (BRA) Sauber 1:21,683 17. Takuma Sato (JAP) Jordan 1:21,868 18. Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:21,876 19. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:22,904 20. Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:22,917 21. Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:23,150 22. Alex Yoong (MAL) Minardi 1:26,518