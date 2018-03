Trulli surprende; Rubinho será punido O piloto italiano Jarno Trulli, da Toyota, se transformou na principal surpresa do primeiro treino oficial para o GP da Espanha de F-1, realizado na manhã deste sábado em Barcelona. Trulli andou forte, marcou o tempo de 1min14s795 e ficou 16 milésimos abaixo do tempo do favorito Fernando Alonso (Renault), que terminou o dia em segundo. O finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) fez o terceiro tempo - 1:14.819. As Ferrari foram um capítulo à parte no treino. Michael Schumacher terminou apenas na sétima posição (1:15.398). Rubens Barrichello, por sua vez, marcou o 9º tempo (1:15.746), mas deverá perder 10 posições no grid por ter trocado o motor. É possível até que Rubinho sequer vá para a pista no treino oficial marcado para às 5 horas deste domingo, quando serão definidas as posições de largada. Felipe Massa (Sauber) foi 11º. A prova começa às 9 horas. Veja os tempos do treino classificatório deste sábado: .1.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 1:14.795 .2.Fernando Alonso (ESP) Renault R25 1:14.811 .3.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/20 Mercedes 1:14.819 .4.Ralf Schumacher (ALE) Toyota TF105 1:14.870 .5.Nick Heidfeld (ALE) Williams FW27 BMW 1:15.038 .6.Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW 1:15.042 .7.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2004M 1:15.398 .8.Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 1:15.601 .9.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2004M 1:15.746 10.David Coulthard (ESC) RBR RB1 Cosworth 1:15.795 11.Felipe Massa (BRA) Sauber C24 Petronas 1:15.863 12.Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4/20 Mercedes 1:15.902 13.Vitantonio Liuzzi (ITA) RBR Cosworth 1:16.288 14.Jacques Villeneuve (CAN) Sauber C24 Petronas 1:16.794 15.Narain Karthikeyan (IND) Jordan Toyota 1:18.557 16.Tiago Monteiro (POR) Jordan Toyota 1:19.040 17.Christijan Albers (HOL) Minardi PS04 Cosworth 1:19.563 18.Patrick Friesacher (AUT) Minardi PS04 Cosworth 1:20.306