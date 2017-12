Trulli usa amuleto para ir ao pódio "Não fossem meus pneus terem se deteriorado bastante, a 15 voltas do fim, poderia ter mantido Michael Schumacher e David Coulthard atrás de mim e ter me classificado em segundo", afirmou Jarno Trulli, da Renault, terceiro colocado no GP da Alemanha de Fórmula 1. Depois de um período grande sem bons resultados, o italiano explicou o que para ele é a razão de ter revertido fase tão ruim. "Encontrei com Jean Alesi, semana passada, em um famoso restaurante de Nápoles. Ele me trouxe uma réstia de alho e disse que depois de ter recebido uma igual, no mesmo lugar, foi para o pódio quando corrida na Fórmula 1", contou Trulli. A réstia estava no autódromo alemão e um amigo a levou para debaixo do pódio enquanto Trulli encontrava-se lá em cima, provavelmente pensando nela.