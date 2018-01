Trulli volta a ser o mais rápido em Suzuka O italiano Jarno Trulli (Renault) obteve o melhor tempo no primeiro treino classificatório para o GP do Japão de Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira: 1min30s282. O alemão Ralf Schumacher (Williams) fez o segundo melhor tempo, 62 milésimos de segundo atrás de Trulli. O líder do campeonato, Michael Schumacher (Ferrari) marcou o terceiro tempo, 1min30s464, e ficou à frente do rival finlandês Kimi Raikkonen (McLaren). Raikkonen ficou em 5º. O brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) conseguiu apenas a 7ª colocação, com 1min30s758. Cristiano da Matta (Toyota) foi o 14º. Confira os tempos do 1º treino classificatório: 1) Jarno Trulli (Renault) ? 1min30s281 2) Ralf Schumacher (Williams) ? 1min30s343 3) Michael Schumacher (Ferrari) ? 1min30s464 4) David Coulthard (McLaren) ? 1min30s482 5) Kimi Raikkonen (McLaren) ? 1min30s558 6) Fernando Alonso (Renault) ? 1min30s624 7) Rubens Barrichello (Ferrari) ? 1min30s758 8) Juan Pablo Montoya (Williams) ? 1min31s201 9) Mark Webber (Jaguar) ? 1min31s305 10) Nick Heidfeld (Sauber) ? 1min31s783 11) Takuma Sato (BAR) ? 1min31s832 12) Heinz-H. Frentzen (Sauber) ? 1min31s892 13) Olivier Panis (Toyota) ? 1min31s908 14) Cristiano da Matta (Toyota) ? 1min32s256 15) Justin Wilson (Jaguar) ? 1min32s291 16) Jenson Button (BAR) ? 1min32s374 17) Ralph Firman (Jordan) ? 1min33s057 18) Gianc. Fisichella (Jordan) ? 1min33s313 19) Jos Verstappen (Minardi) ? 1min34s836 20) Nicolas Kiesa (Minardi) ? 1min36s181