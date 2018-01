Trulli volta a ser o mais rápido nos EUA O piloto italiano Jarno Trulli, da Renault, voltou a andar rápido nesta sexta-feira, em Indianápolis, e estabeleceu o melhor tempo nos treinos pré-classificatórios para o GP dos EUA, que determina a ordem de entradas dos carros, no sábado, para o grid de largada da penúltima prova da temporada 2003. Ele registrou a marca de 1:09.566 seguido do brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, com 1:09.835. Em terceiro ficou o australiano Mark Webber, da Jaguar. O brasileiro Cristiano Da Matta, Toyota, ficou em 11º. Confira os tempos do treino pré-classificatório: 1) Jarno Trulli - Renault - 1:09.566 2) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:09.835 3) Mark Webber - Jaguar - 1:10.081 4) Ralf Schumacher - Williams - 1:10.222 5) Juan Pablo Montoya - Williams - 1:10.372 6) David Coulthard - McLaren - 1:10.450 7) Fernando Alonso - Renault - 1:10.556 8) Michael Schumacher - Ferrari - 1:10.736 9) Kimi Raikkonen - McLaren - 1:10.756 10) Jenson Button - BAR - 1:11.847 11) Cristiano da Matta - Toyota - 1:11.949 12) Giancarlo Fisichella - Jordan - 1:12.227 13) Heinz-Harald Frentzen - Sauber - 1:13.541 14) Olivier Panis - Toyota - 1:17.666 15) Nick Heidfeld - Sauber - 1:17.768 16) Jacques Villeneuve - BAR - 1:18.547 17) Ralph Firman - Jordan - 1:19.383 18) Justin Wilson - Jaguar - 1:19.491 19) Nicolas Kiesa - Minardi - 1:21.973 20) Jos Verstappen - Minardi - sem tempo