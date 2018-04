Turquia quer receber etapa da F1 Depois de Egito, Arábia Saudita e Líbano, outro país do Oriente Médio quer receber a Fórmula 1: a Turquia. Mumtaz Tahincioglu, presidente da Federação Turca de Automobilismo, confirmou o interesse da nação em construir um autódromo próximo a Istambul a fim da sua inclusão no campeonato da F1. Depois de 2006, quando será proibida a veiculação de publicidade de cigarros na Europa, algumas provas do continente serão substituídas por outras em locais mais distantes, onde não haja esse veto.