Turquia quer sediar etapa da F1 A Federação Turca de Automobilismo está empenhada na construção de um autódromo para receber a Fórmula 1 em Istambul no máximo em três anos. "A F-1 trará vantagens econômicas para a Turquia", declarou Mumtaz Tahincioglu, presidente da entidade, ao site do departamento oficial de esportes do país. "Vamos levar adiante o projeto para Istambul", disse o dirigente, que ainda informou que está sendo realizado um trabalho junto a patrocinadores para levantar os US$ 60 milhões necessários para a obra. Tahincioglu explicou que sua federação tem de tratar diretamente com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que requer, de cara, US$ 10 milhões em garantia para aprovar o plano e dar o sinal verde para o início da construção. Para a FIA é interessante um GP no Leste do Mediterrâneo ou no Oriente Médio, como no Cairo, Dubai ou Beirute (planos para um circuito, da capital libanesa, foram anunciados em junho).