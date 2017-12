TV muda horário do GP do Brasil de F-1 O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, marcado para o dia 24 de outubro teve o horário de largada alterado. A FIA anunciou nesta sexta-feira que a corrida deverá começar às 15 horas e não mais às 14, como ocorreu nos últimos anos. A mudança visa adequar a nova data ao horário das tevês da Europa. O GP do Brasil encerra a temporada 2004 de F-1. Veja como ficou a programação do GP do Brasil Sexta-feira, 22/10 11h00 ? 12h00 / Treino oficial 1 14h00 ? 15h00 / Treino oficial 2 Sábado, 23/10 10h00 ? 10h45 / Treino oficial 3 11h15 ? 12h00 / Treino oficial 4 14h00 ? Sessão classificatória Domingo, 24/10 15h00 ? Largada (71 voltas)