Tyson: centro das atenções em Istambul Mike Tyson foi o centro das atenções, neste domingo, no autódromo. O ex-campeão do mundo dos peso-pesados percorreu o paddock e o grid, antes da largada, tendo como cicerone ninguém menos de Bernie Ecclestone. Kimi Raikkonen, o vencedor, comentou rindo: "Tive sorte de ele não me cumprimentar, ali, enquanto estava sentado no cockpit, antes da corrida. Poderia ter quebrado minha mão." O comentário geral, logo depois de Tyson deixar o circuito, foi como ele pôde permanecer vários minutos na mureta dos boxes sem proteção nos ouvidos. A prática é até contra-indicada pelos médicos, por causa do risco de problemas com os tímpanos, tal a intensidade do ruído. "Sim, é a minha primeira corrida de Fórmula 1", respondeu ao repórter da TV alemã, RTL. "Gostei, gostei. Diferente." Tyson aceitou o convite para ser ator de filmes pornográficos e deverá começar na nova atividade em breve.