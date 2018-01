Uberlândia recebe a Mitsubishi Cup Os participantes da Mitsubishi Cup estão fazendo os últimos ajustes para a quarta etapa da competição de rali, neste sábado, na cidade mineira de Uberlândia, que pela primeira vez recebe uma prova. Uma das duplas é formada por Pedro Gouvea e Jorge Arantes, que estavam afastados das competições. A dupla de Juiz de Fora, que ficou com o título do Campeonato Brasileiro de 2003 na categoria Production, não compete desde maio. "Estamos voltando com muita vontade de acelerar e vencer. Não temos mais como brigar pelo título da Mitsubishi Cup, mas vamos lutar pelo pódio das etapas", diz Gouvea. "Nossa picape está perfeita. Investimos bastante nela. Tenho certeza de que mais nada dará errado." Além da dupla mineira, outros 70 competidores devem acelerar em um trajeto de 30 quilômetros, que será percorrido por três vezes.