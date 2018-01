Ucrânia construirá um circuito de F-1 A Ucrânia já pensa em ter uma prova no calendário da Fórmula 1. Para isso, o Ministério de Transporte e Comunicações do país europeu anunciou, nesta terça-feira, que um circuito de F-1 na Criméia, região que fica numa península do Mar Negro. O ministro Yevgueni Chervonenko informou que engenheiros estudaram as características de várias regiões ucranianas. ?Lamentavelmente para a capital Kiev, eles optaram por construir o circuito na Criméia. Atualmente estão sendo feitas as negociações sobre o projeto, o financiamento e o cronograma da construção, disse Chervonenko. A previsão é que o governo não gastará nada de seu orçamento no projeto por causa dos investimentos que virão junto. ?Em cada corrida de Fórmula 1, são pagos milhões de impostos diretos e feitos investimentos", afirmou o ministro.