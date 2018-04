Último no grid do GP da Bélgica, Badoer admite dificuldades

SPA- Luca Badoer, que substitui Felipe Massa na Ferrari, disse neste sábado no circuito belga de Spa-Francorchamps que deu "outro passo adiante" na integração ao carro, mas reconheceu que "não é suficiente". Último colocado no treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, o italiano admitiu que está tendo dificuldades em "manter um ritmo constante e chegar ao limite do carro".

Já na primeira parte da sessão, o Q1, o italiano fez o pior tempo e ficou a quase 0s6 do piloto à sua frente, o francês Romain Grosjean, da Renault. Na semana passada, no GP da Europa, o substituto de Massa também largou no fundo do grid.

"Não estou contente, porque tinha esperanças de passar para o Q2, mas, infelizmente, em parte devido ao tráfego e em outra devido a pequenos problemas, não pude conseguir uma volta perfeita", disse Badoer.

"Tenho certeza de que farei amanhã [domingo] uma corrida melhor do que a de Valência (foi o 17º colocado). Vou tentar dar o melhor de mim", disse Badoer, depois de lamentar a falta de testes privados em 2009.