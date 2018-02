Um ano fora não faria mal a Alonso, diz Coulthard O bicampeão mundial Fernando Alonso poderia ficar o ano de 2008 fora da Fórmula 1 e ainda assim voltar como candidato ao título na temporada seguinte, disse nesta segunda-feira o piloto britânico da Red Bull David Coulthard. "Não acho que seria um problema para ele ficar um ano fora", disse o britânico a repórteres na apresentação da "Corrida dos Campeões", que será disputada em 16 de dezembro no estádio de Wembley, que terá a grama substituída por asfalto. "(Alain) Prost foi o último a fazer isso, ele ficou um ano de fora e depois voltou e conquistou o campeonato mundial", acrescentou o escocês. "Se você conseguir estar em um dos dois melhores carros, então é claro que você tem uma grande chance de conquistar o campeonato." O espanhol Alonso, que ficou em terceiro lugar este ano no Mundial, deixou a McLaren após problemas com a diretoria da equipe e com seu companheiro Lewis Hamilton, que foi o vice-campeão. Ele ainda não foi confirmado em nenhuma outra escuderia, apesar de rumores envolvendo Renault, Red Bull, Honda e Toyota. Sua ex-equipe, a Renault, continua como o mais provável destino para o espanhol, mas Alonso pode estar esperando até o julgamento de quinta-feira a respeito da posse por parte dos franceses de informações da McLaren.