Um dia após corrida, pilotos da MotoGP treinam na Espanha A MotoGP não teve tempo para descanso e os pilotos voltaram à pista nesta segunda-feira para uma sessão de treinos em Jerez de la Frontera, onde no último domingo o italiano Valentino Rossi conquistou a vitória na etapa da Espanha. O mais rápido do dia foi o francês Olivier Jacque, da equipe Kawasaki, que marcou 1min51s422 para a melhor de suas 52 voltas, seguido pelo seu companheiro, Randy de Puniet. Rossi, que lidera o campeonato com 45 pontos, foi apenas o sétimo colocado, com 1min51s899. O brasileiro Alexandre Barros, que foi 11.º na prova de domingo, ficou com a oitava posição do treino, que serviu de preparação para as próximas corridas: Turquia e China. Treinos desta segunda em Jerez: 1.º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - 1min51s422 (52 voltas) 2.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1min51s502 (59) 3.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min51s536 (27) 4.º Kenny Roberts (EUA/Kr212v) - 1min51s567 (30) 5.º Casey Stoner (AUS/Ducati) - 1min51s736 (21) 6.º Carlos Checa (ESP/Honda) - 1min51s827 (44) 7.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min51s899 (41) 8.º Alexandre Barros (BRA/Ducati) - 1min52s129 (36) 9.º Toni Elias (ESP/Honda) - 1min52s198 (56) 10.º Shinya Nakano (JAP/Honda) - 1min52s212 (53) 11.º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min52s632 (67) 12.º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min52s842 (45) 13.º Alex Hoffmann (ALE/Ducati) - 1min52s904 (55) 14.º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min53s104 (36) 15.º Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min53s240 (51) 16.º Sylvani Guintoli (FRA/Yamaha) - 1min55s992 (44) 17.º Alex Debon (ESP/Aprilia 250cc) - 1min56s836 (30) 18.º Makoto Tamada (JAP/Yamaha) - 1min57s970 (38) 19.º Kousuki Akiyoshi (JAP/Suzuki) - 1min58s635 (36) 20.º Vittoriano Guareschi (ITA/Ducati) - 2min00s291 (31)