Uma semana após cirurgia, Pedrosa vai aos EUA para correr etapa da MotoGP

A fratura sofrida no punho direito não deverá tirar Dani Pedrosa da terceira prova da temporada 2018 da MotoGP. Embora a própria Honda tenha confirmado que o espanhol não está plenamente recuperado da cirurgia a que foi submetido há uma semana, a equipe confirmou nesta terça-feira a presença do espanhol na etapa das Américas, que vai ser disputada no próximo fim de semana

Pedrosa se lesionou na etapa da Argentina, que foi realizada em 8 de abril. E após a cirurgia, a equipe e seu piloto não estipularam um prazo para a recuperação do espanhol. Mas nesta terça a Honda confirmou a presença do espanhol no circuito de Austin no fim de semana para tentar participar da prova de domingo.

"Depois de passar por uma cirurgia bem-sucedida no punho direito há uma semana, Dani Pedrosa já começou seu período de reabilitação e embora obviamente ainda não esteja 100%, vai se juntar a Marc Marquez nos Estados Unidos para tentar participar da terceira etapa do Mundial de MotoGP em Austin", afirmou a Honda através de um comunicado oficial.

De acordo com Pedrosa, sua condição está em evolução. "Desde a operação, comecei a me sentir um pouco melhor a cada dia. Eu tenho feito exercícios para ganhar mobilidade e reduzir a inflamação. Pouco a pouco estou recuperando o tônus muscular, e isso me permite ver algum progresso. A partir daí, é difícil saber as nossas possibilidades reais", disse.

O espanhol da Honda, porém, destacou que só saberá se vai ter condições de participar da etapa das Américas e de ser competitivo quando pilotar a sua moto. Mas destacou que "vale a pena" tentar correr em Austin. "Nós estamos indo para uma pista difícil e até que eu esteja de volta na minha moto, não terei condições de realmente conhecer a minha situação. Mas o que está claro para mim neste momento é que vale a pena viajar e tentar", afirmou.

Com um sétimo lugar e um abandono, Pedrosa é o 12º colocado em um campeonato liderado pelo britânico Cal Crutchlow. As atividades da etapa das Américas se iniciam na sexta-feira, quando serão realizados dois treinos livres, sendo o primeiro deles às 11h55 (horário de Brasília). A largada para a terceira prova do campeonato será às 16 horas de domingo.