União faz plantão antiliminar para F-1 Os advogados da União estão de plantão em São Paulo preparados para enfrentar liminares proibindo que equipes disputem hoje o GP do Brasil de Fórmula 1, exibindo os logotipos das marcas de cigarro. Isso poderia provocar o cancelamento da corrida. Ontem, quando os oficiais de justiça chegaram ao autódromo para entregar a liminar concedida, a pedido do Ministério Público Federal, pela juíza Luciana da Costa Aguiar Alves Henrique, da 15ª Vara Federal, o primeiro treino livre estava quase no fim. E dez minutos antes da segunda sessão a liminar já estava cassada pela presidente em exercício do Tribunal Regional Federal, Anna Maria Pimentel. Leia mais no Jornal da Tarde