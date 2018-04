USF1 confirma argentino José María López para 2010

A USF1 confirmou, na noite da última segunda-feira, a contratação do argentino José María López como piloto titular da equipe para a temporada 2010 da Fórmula 1. O acordo com o corredor foi fechado em Buenos Aires, onde López se encontrou com Peter Windsor, diretor esportivo da escuderia, e com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na Casa Rosada, sede do governo do país.

"Este é um dia memorável para mim, para minha família e para o povo da Argentina", afirmou López, em entrevista publicada pelo site oficial da USF1, que ressaltou que o piloto tem mais de 6 mil quilômetros rodados em testes com carros de Fórmula 1.

"Tenho trabalhado para este grande dia da minha vida e não posso agradecer o suficiente a Peter e Ken (Anderson, diretor executivo da USF1) por esta oportunidade. Claro que uma nova equipe de F-1 enfrenta muitos desafios, mas nosso objetivo é melhorar a cada corrida e construir algo que possamos competir por vitórias e campeonatos", reforçou o piloto, ao comentar suas perspectivas na equipe que também atuará como estreante na F-1.

López será o 24.º argentino a correr na principal categoria do automobilismo mundial. O piloto, apelidado de "Pechito", irá morar em Charlotte, cidade onde fica a sede da equipe, nos Estados Unidos, e depois se mudará para Aragon, na Espanha, onde a USF1 terá uma base de apoio.