USF1 diz que estará na Fórmula 1 e justifica silêncio

A USF1, a nova equipe norte-americana de Fórmula 1, indicou nesta segunda-feira que seus preparativos para a temporada de 2010 seguem de acordo com o previsto. Assim, a escuderia tenta descartar as dúvidas de que poderia não estar pronta para o início da próxima temporada, em março.

Peter Windsor, diretor esportivo da USF1, disse que a estratégia da equipe tem sido manter um perfil discreto ao contrário das outras escuderias. "Desde agosto temos estado construindo literalmente nossa casa, pintando-a de novo, mudando pavimentação, iluminação, fiação e design", disse, de acordo com comunicado divulgado no site oficial da equipe.

Windsor acrescentou que o nome dos pilotos da equipe serão conhecidos em janeiro. O argentino José María López é um dos nomes especulados.

A USF1 é um das várias estreantes na Fórmula 1 no próximo campeonato, que se iniciará em 14 de março, com o GP do Bahrein. Na semana passada, Bernie Ecclestone insinuou que a escuderia norte-americana e a espanhola Campos poderiam não estar prontas para a temporada.

Windsor avaliou como normal a falta de ações públicas da USF1. "É como quando se constrói uma nova casa. Não se convida os vizinhos e os familiares para vê-la até que pelo menos se tenha terminado a sala e a cozinha", justificou.