Valentino Rossi anuncia acordo com Yamaha Agora é oficial. O piloto italiano Valentino Rossi, campeão mundial da temporada 2003 de MotoGP pela Honda, anunciou nesta segunda-feira um contrato de dois anos com a Yamaha, a partir de 1º de janeiro de 2004. ?Estamos extremamente felizes em receber Rossi na Yamaha?, disse Lin Jarvis, diretor da escuderia. ?No decorrer das nossas conversas com Valentino ficou evidente desde o início que ele estava muito empolgado com o nosso desafio comum?. Em seu currículo, Valentino Rossi tem cinco títulos mundiais, três na categoria principal e nas 125cc (1997) e 250cc (1999).