Valentino Rossi dá mais um show no Rio Valentino Rossi voltou a dar show, venceu com facilidade o RioGP de Motovelocidade, neste sábado, em Jacarepaguá, e se isolou ainda mais na liderança do Mundial da MotoGP - com 262 pontos, está 51 à frente do espanhol Sete Gibernau, que foi o segundo colocado na prova. Já o brasileiro Alexandre Barros continuou enfrentando problemas com a sua moto, desta vez ocasionados pelos pneus e o forte calor, e terminou a corrida na 12ª colocação. Com a vitória, Rossi conquistou seu sexto triunfo no Rio em sete corridas disputadas. Totalizou 56 primeiros lugares na carreira, sendo 30 na categoria principal da Motovelocidade. Outro dado impressionante: foi o 18º pódio consecutivo do atual campeão mundial. "Gosto muito desta pista. Ela é fácil e divertida", festejou o italiano. Na largada, Rossi perdeu a liderança para Gibernau, que havia saído em terceiro. Mas, na oitava volta, o italiano recuperou a primeira posição e abriu uma confortável vantagem de quatro segundos, que assegurou sua vitória. Gibernau ficou em segundo, seguido pelo japonês Makoto Tamada. O italiano Max Biaggi foi o quarto colocado. A conquista no Rio também dá chances a Rossi assegurar o título antecipadamente na pista japonesa de Motegi, no dia 5. Para voltar a ser campeão da MotoGP, o italiano precisa vencer a próxima etapa e torcer para Gibernau não pontuar.